Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 39-jähriger Fußgänger von PKW touchiert

Polizei sucht Autofahrerin

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (23. September 2024) gegen 18:20 Uhr touchierte eine unbekannte Autofahrerin auf dem Bahnweg einen 39-jährigen Fußgänger am Arm. Der 39-Jährige war auf dem Bahnweg in Richtung Grüne Straße unterwegs, als ihm ein weißer Kleinwagen entgegenkam. Beim Vorbeifahren kam es zur Berührung am Arm, in dessen Folge der Fußgänger leicht verletzte wurde. Die bislang unbekannte Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Von-der-Recke-Straße fort. Das Verkehrskommissariat in Emmerich fragt, wer war die unbekannte Fahrerin? Bei dem Auto soll es sich um einen kleinen, weißen Wagen gehandelt haben. Hinweise werden telefonisch unter 02822 7830 entgegengenommen. (as)

