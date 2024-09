Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich-Borghees - Sattelauflieger-Lkw beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Emmerich (ots)

Am Montag (23. September 2024) gegen 08:20 Uhr wurde durch einen Lkw ein Gartenzaun und ein Verkehrszeichen im Kreuzungsbereich der Straßen Elsepaßweg und Finkenweg in Emmerich-Borghees beschädigt. Es soll sich dabei um einen Sattelzug mit Auflieger gehandelt haben, mit weißer Plane und schwarzer Aufschrift. Der Fahrer oder die Fahrerin hat sich dann unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall, insbesondere zu dem größeren Lkw, der in diesen recht engen Straßen aufgefallen sein müsste. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell