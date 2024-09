Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Kapellen - Verkehrsunfall

Opel Corsa kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Geldern-Kapellen (ots)

Am Freitag (20. September 2024) gegen 22:35 verunfallte ein Opel Corsa auf der Waltersheide. Der 22-jährige Fahrer aus Xanten fuhr in Richtung der Straße Am Mühlenwasser, als er ausgangs einer rechts Kurve zunächst mit rechten Fahrzeugseite einen Baum touchierte, der Opel sich dann überschlug und auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Dach zum Stehen kam. Der 22-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin ebenfalls aus Xanten konnten selbstständig aus dem Auto herauskommen. Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt leichte, die Beifahrerin schwere Verletzungen. Der Opel Corsa wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. (as)

