Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwölf Fahrzeuge beschädigt - Tatverdächtiger ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Firmenparkplatz in der Mannheimer Straße sind am Wochenende mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen Mann.

In der Nacht zu Sonntag fielen die Beschädigungen an den abgestellten Firmenfahrzeugen auf. An insgesamt zwölf Wagen wurden die Scheiben eingeschlagen, an zweien die hinteren Autokennzeichen gestohlen.

Mit Hilfe der Aufzeichnungen der Überwachungskameras konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Da der Mann bereits vor zwei Wochen in ähnlicher Weise aufgefallen war, standen die Personalien bereits fest. Die Polizeibeamten statteten dem 25-Jährigen anschließend einen Besuch ab. Mit den Vorwürfen konfrontiert, wollte der Mann keine Angaben mehr machen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell