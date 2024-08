Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Sprinterfahrer überfährt Verkehrsinsel und flüchtet (16.08.2024)

Geisingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagmorgen in der Aitrachstraße über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend geflüchtet. Gegen 05.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein Sprinter über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend geflüchtet sei. Der Sprinter samt Fahrer konnte kurz darauf beschädigt und aufgrund eines platten Reifens nicht mehr fahrbereit auf der Bundesstraße 31 kurz hinter dem Ortseingang Geisingen angetroffen werden. Bei der Überprüfung des 44-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von rund 1,9 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An dem Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Schaden an den beiden überfahrenen Schildern dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

