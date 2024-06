LPI-EF: Unfall bei Bahnübergang

Sömmerda (ots) - In der letzten Nacht wurde im westlichen Landkreis Sömmerda ein 18jähriger VW Fahrer in einer kleinen Ortschaft kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,20o/oo. Zudem zeigte der Drogenvortest ebenfalls ein positives Ergebnis an. Die Fahrt war hier vorbei, es folgten eine Blutentnahme im Sömmerdaer Krankenhaus und die entsprechende Anzeige.(TG) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

mehr