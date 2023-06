Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung der Polizei Mainz: Vermisstenfahndung - Wer kann Hinweise geben?

Karlsruhe (ots)

Seit Karfreitag, 07.04.2023, wird der 22-jährige Matthias Julian Riedel, whft. in 55130 Mainz, Stadtteil Laubenheim, vermisst.

Sein grauer Rucksack der Marke Dakine wurde am gleichen Tag an dem Baggersee Giesen in 76351 Linkenheim-Hochstetten (Großraum Karlsruhe) aufgefunden. Im Rucksack befanden sich mehreren hundert Euro Bargeld, sein Studentenausweis der Universität Mainz, eine blaue Jako-Jacke in Größe 152 und diverse Nahrungsmitteln.

Die Absuche im Baggersee sowie alle bisherigen Ermittlungen verliefen ergebnislos.

Der Verantwortliche leidet am Asperger Syndrom und meidet aufgrund der Erkrankung jegliche sozialen Kontakte. Er war bis zum 31.03.2022 Informatikstudent an der Universität Mainz. Es fehlt derzeit jede Spur nach ihm. Laut Angaben der Angehörigen könnte er sich aufgrund seiner Erkrankung auch in irgendeiner Psychiatrie oder Krankenhaus aufhalten.

Ein Foto des Vermissten kann auf der Fahndungsseite der Polizei eingesehen werden: https://s.rlp.de/cta4z

Bei Hinweisen melden sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Mainz unter der 06131-653633 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell