POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) E-Rollerfahrer bei Sturz verletzt (15.08.2024)

Mühlingen, K6110 (ots) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6110 zwischen Mainwangen und Sauldorf am Donnerstagabend verletzt worden. Der 17-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr mit einer Honda CBR auf der K6110 von Sauldorf in Richtung Mainwangen. In einer scharfen Linkskurve kam der junge Mann mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab ...

