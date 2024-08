Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt fahrbare Absperrtafel an Baustelle - Polizei sucht Zeugen (15.08.2024)

orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmittag eine Unfallflucht auf der Autobahn 98 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach begangen. Gegen 12 Uhr fuhr der Unbekannte an einer Baustelle in Fahrtrichtung Stockach gegen eine auf dem Standstreifen stehenden fahrbare Absperrtafel die auf eine Fahrbahnverengung hinwies. Ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens an dem Anhänger in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt jedoch fort.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell