POL-KN: (Konstanz) Garagenbrand im "Höriblick" (15.08.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es im "Höriblick" zu einem Garagenbrand gekommen. Gegen 5 Uhr teilten Anwohner mit, dass ein in einer Garage stehendes Auto in Brand geraten sei und diese bereits in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Helfern vor Ort war, evakuierte die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, da ein Übergreifen des Feuers zunächst nicht ausgeschlossen war. In der Folge gelang es den Einsatzkräften ein Ausbreiten zu verhindern und den Brand zu löschen. Die starke Hitze beschädigte ein weiteres, zunächst noch vor der Garage stehendes Auto.

Die Höhe des an den Fahrzeugen und dem Gebäude entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, dürfte aber nach erster Einschätzung im Bereich von rund 100.000 Euro liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

