POL-AA: Göppingen/Schorndorf: Vermisstensuche

Am Sonntagmittag wurde bei der Polizei Göppingen ein Vermisstenfall angezeigt. Vermisst wird ein 44-Jähriger Mann, der sich beruflich die letzten Tage in Göppingen aufgehalten habe und sich nun in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei den polizeilichen Ermittlungen ergaben sich nun konkrete Hinweise, dass sich die gesuchte Person im Waldgebiet bei Schorndorf-Unterberken aufhalten könnte. Zur Suche der vermissten Person sind einige Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber sowie Suchhunde der Rettungshundestaffel Rems-Murr im Einsatz.

Hinweise die zum Auffinden der Person beitragen könnten, nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

