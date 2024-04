POL-PDMT: Nachtrag zu gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Verbreiten von Nägeln in Enspel

Selters/WW (ots) - Am 02.04.2024 um 11:15 Uhr kam es in der Luisenstraße in Selters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter LKW mit belgischer Zulassung beschädigte bei einem Wendevorgang eine Straßenlaterne und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der beschuldigte Fahrer hatte sich zuvor vermutlich verfahren. Zu dem Auflieger ist lediglich bekannt, dass er eine hellblaue Plane hatte. Zeugen ...

