Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines BMW

Erkelenz (ots)

Zwischen Mittwochabend (13. März), 21 Uhr, und Samstagmorgen (16. März), 09.10 Uhr, stahlen unbekannte Personen in der Straße Am Ziegelweiher einen schwarzen BMW, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren.

