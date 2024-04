Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeug

Diez (ots)

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag schlugen zwei bisher unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr die Seitenscheibe eines im Schläferweg geparkten Firmenbusses ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Nach Zeugenaussage flüchteten die Täter in einem silbernen Pkw Kombi (vermutlich ein älteres OPEL-Modell). Der Zeuge konnte vom Kennzeichen nur den Anfang "MM...." ablesen. Weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

