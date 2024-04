POL-PDMT: Brand eines Holzunterstandes

Miehlen (ots) - In der Karwoche, am Dienstag, 26. März 2024, kam es gg. 15:30 Uhr zu einem Unfall im Industriegebiet in Miehlen. An der Kreuzung Kieselstraße/Industriestraße kam ein vorfahrtsberechtigter Klein-Lkw von rechts und kollidierte mit einem Auto, dass aus der Kieselstraße fuhr. Laut Angaben des Autofahrers wollte er nur kurz wenden, dann war aber der ...

