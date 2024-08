Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA - grauen Hyundai Tucson angefahren und geflüchtet (14.08.2024)

Trossingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht in der Christian-Messner-Straße am Mittwochnachmittag verursacht. Im Zeitraum zwischen 15.40 Uhr und 16 Uhr streifte der unbekannte Autofahrer den auf dem Parkplatz des EDEKA abgestellten grauen Hyundai Tucson und fuhr anschließend davon, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-0, entgegen.

