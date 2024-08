Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unbekannter wirft Fenster der Aussegnungshalle ein (13./14.08.2024)

Reichenau (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochmittag ist es am Waldfriedhof zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein Unbekannter warf die Scheiben der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs mit mehreren Steinen ein und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort zündete er zwei Kerzen am Altar an und hinterließ ein unleserliches Schriftstück, ehe er die Halle anschließend wieder verließ. An den eingeworfenen Scheiben entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell