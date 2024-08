Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Konstanzer Straße - Unachtsames Türöffnen führt zu erheblichem Schaden (14.08.2024)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf der Konstanzer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem Blechschaden im fünfstelligen Bereich entstanden ist. Ein 84-jähriger Audifahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an und öffnete anschließend die Fahrertür ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. In der Folge prallte ein gerade vorbeifahrender Seat Ibiza einer 51-Jährigen gegen die geöffnete Tür. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

