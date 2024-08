Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall verletzt (14.08.2024)

Singen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6164 zwischen Singen und Steißlingen verletzt worden. Eine 33-Jährige fuhr mit einem Opel Meriva aus der Hofausfahrt der Waldheimsiedlung und erfasste dabei zwei auf dem dortigen Radweg vom Kreisverkehr kommende Radfahrer im Alter von 69 und 75 Jahren. Der 69-Jährige prallte auf die Motorhaube des Autos und erlitt dabei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den 75-Jährigen touchierte der Opel am Hinterrad, der Mann konnte einen Sturz jedoch verhindern. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

