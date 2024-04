POL-PDKL: Mit 1,82 Promille im Verkehr unterwegs

Sippersfeld (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem nach Verkehrsunfall flüchtigen Verkehrsteilnehmer. Der 41-jährige Geschädigte konnte den Unfallzeitpunkt auf den 19.04.2024 18:30 Uhr bis zum 20.04.2024 12:00 Uhr eingrenzen. Als Unfallörtlichkeiten dürften der Parkplatz des Sportplatzes in Sippersfeld und die Hauptstraße in Sippersfeld, im Bereich der Anwesen Hausnummern 65 bis 75, in Betracht kommen. Der ...

