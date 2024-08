Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Marie-Curie-Straße schwer verletzt (14.08.2024)

Singen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Marie-Curie-Straße am Mittwochnachmittag. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer bog vom Parkplatz eines Baumarktes auf die Straße ab und erfasst dabei einen von links kommenden 12 Jahre alten Jungen auf einem Pedelec. Der Bub prallte gegen die linke Fahrzeugfront und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

