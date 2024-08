POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hohenhewenstraße - schwarzen BMW X4 angefahren und geflüchtet (14.08.2024)

(Tuttlingen) (ots) - Zwei Leichtverletzte und über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Christian-Scheerer-Straße (B311). Eine 41-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Möhringen unterwegs und musste verkehrsbedingt an einer Ampelkreuzung halten. Ein nachfolgender 58-jähriger Fahrer eines VW erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf das Heck des Skoda, ...

