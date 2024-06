LPI-EF: Bratwürste geklaut

Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag gerieten auf dem Domplatz in Erfurt drei Männer in einen Streit bei der einer leicht verletzt wurde. Ein 34-Jähriger wurde zunächst aus noch ungeklärter Ursache von einem 48-Jährigen angegriffen. Ein weiterer Mann im Alter von 40 Jahren mischte sich in das Geschehen ein und schlug ebenfalls auf den 34-Jährigen ein. Dieser wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei erteilte den ...

mehr