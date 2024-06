Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit auf dem Domplatz

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag gerieten auf dem Domplatz in Erfurt drei Männer in einen Streit bei der einer leicht verletzt wurde. Ein 34-Jähriger wurde zunächst aus noch ungeklärter Ursache von einem 48-Jährigen angegriffen. Ein weiterer Mann im Alter von 40 Jahren mischte sich in das Geschehen ein und schlug ebenfalls auf den 34-Jährigen ein. Dieser wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei erteilte den beiden Angreifern einen Platzverweis. Darüber hinaus erhielten sie Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (SE)

