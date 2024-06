Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda hatte ein Dieb in der Nacht zu Dienstag leichtes Spiel. Der Unbekannte hatte sich einem Carport genähert. An diesem hingen mehrere Garten- und Haushaltswerkzeuge. Diese schnappte er sich und flüchtete mit seiner Beute von mehr als 60 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Diebstahls. (SE)

