PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Handtasche entrissen +++ Geldbörse aus Handtasche gestohlen +++ Kennzeichendiebstahl

Hofheim (ots)

1. Handtasche entrissen, Bad Soden am Taunus, Schillerstraße/Goethestraße, Freitag, 21.06.2024, 12:20 Uhr

(me) Die Geschädigte lief über die Schillerstraße in Bad Soden in Richtung Eichwald. Am Ende der Schillerstraße, in der dortigen Sackgasse, bog die Geschädigte in den Verbindungsweg zur Goethestraße ein. Hierbei fiel der Geschädigten der spätere unbekannte Täter 1 (uT 1) auf, welcher in der Sackgasse stand. Ungefähr in der Mitte des Verbindungsweges näherte sich der unbekannte Täter 2 (uT2) von hinten, entriss der GS die in der linken Hand mitgeführte schwarze Tasche. Anschließend flüchteten uT1 und uT2 gemeinsam über die Goethestraße in Richtung Eichendorffweg.

Die beiden Personen können durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

uT 1: westeuropäischer Phänotyp, kurze blonde Haare, kräftige Statur, ca. 175 cm groß und trug eine kurze, graue Hose

uT 2: südländischer Phänotyp, lockige schwarze Haare, schlanke Statur, ca. 165 cm groß, trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 9695-0 entgegen.

2. Geldbörse aus Handtasche gestohlen, Hofheim, REWE Markt Ahornstraße, Freitag, 21.06.2024, 13:50 Uhr

(me) Die Geschädigte befindet sich zum Einkaufen im REWE Markt. Die Geldbörse der Geschädigten befindet sich in ihrer Handtasche. In einem unbeobachteten Moment entnimmt der unbekannte Täter die Geldbörse der Geschädigten aus deren Handtasche. Es liegen aktuell keine Hinweise auf den Täter vor.

Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 - 2079-0 entgegen.

3. Kennzeichendiebstahl, Kelheim, Parkplatz Wilhelm-Dichmann-Straße, Freitag, 21.06.2024, 20:00 Uhr - Samstag, 22.06.2024, 07:00 Uhr

(me) Der Geschädigte stellte seinen PKW auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Dichmann-Straße Kelkheim ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er fest, dass man beide Kennzeichen gestohlen hat. Es liegen aktuell keine Hinweise auf den Täter vor.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 6749-0 entgegen.

