POL-MTK: Jugendliche von Mann belästigt +++ Diverse Körperverletzungen +++ Werkzeuge & landwirtschaftliche Geräte entwendet +++ Schockanruf - Falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld

Hofheim (ots)

1. Jugendliche von Mann belästigt,

Hochheim am Main, Breslauer Ring, Mittwoch, 19.06.2024, 10:15 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen wurde eine Jugendliche in Hochheim von einem Unbekannten bedrängt und belästigt. Den Angaben der 16-Jährigen zufolge sei sie gegen 10:15 Uhr im Breslauer Ring von einem Mann auf einem E-Scooter angesprochen worden, welcher sich ihr im weiteren Verlauf körperlich aufgedrängt habe. Daraufhin lief die Jugendliche zu ihrer nahegelegenen Schule, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann brachte keinen Erfolg. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 1,80 m großen Mann mit "südländischem" Erscheinungsbild gehandelt haben. Er habe dunkle Haare sowie einen Vollbart gehabt und Deutsch mit Akzent gesprochen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Frau in Rücken geschlagen,

Schwalbach, Pfingstbrunnenstraße, Mittwoch, 19.06.2024, 23.50 Uhr

(da)Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht wurde einer Frau in Schwalbach in den Rücken geschlagen. Das Motiv ist unklar. Die 41-Jährige befand sich gegen 23.50 Uhr in der Pfingstbrunnenstraße, als ein unbekannter Mann an ihr vorbeiging und ihr ohne ersichtlichen Grund mit der Faust in den Rücken schlug. Die Frau ging durch den Schlag zu Boden. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

3. 56-Jähriger angegriffen & mit Reizgas besprüht, Hofheim, Mainzer Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 21 Uhr

(da)Ein 56-jähriger Mann ist am Mittwoch in Hofheim von einer Personengruppe angegriffen und mit Reizgas besprüht worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß der Mann gegen 21 Uhr in der Mainzer Straße auf einer Parkbank vor einer Kirche. Dann seien drei mit Tüchern maskierte Personen auf ihn zugekommen. Einer von ihnen habe ihm unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. Als er daraufhin zu Boden gegangen sei, hätten ihn alle drei mehrfach geschlagen und getreten. Anschließend seien sie in Richtung Herrmann-Löns-Straße geflüchtet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei leitete sofort nach Bekanntwerden der Tat Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zur Ergreifung der Täter führten. Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wem ist die Tat am Mittwochabend aufgefallen oder wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen bemerkt? Konkret sucht die Polizei nach drei Männern im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Der erste hatte kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Das übrige Gesicht hatte er mit einem weißen Tuch maskiert. Der zweite Täter hatte schwarze kurze Haare und ebenfalls einen Dreitagebart. Er war ähnlich wie der erste Täter gekleidet und hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch maskiert. Der dritte Täter hatte schwarze lange Haare, trug ein schwarzes Sweatshirt, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Tuch verdeckt. Der Angegriffene beschrieb die Drei weiterhin als allesamt südländisch aussehend. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Betrunkener Radfahrer zusammengeschlagen, Hattersheim, Okriftel, Sindlinger Straße, Mittwoch, 19.06.2024, 22 Uhr

(da)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel ist am Mittwoch ein betrunkener Radfahrer zusammengeschlagen worden. Die Polizei wurde gegen 22 Uhr in die Sindlinger Straße gerufen. Dort traf sie auf einen verletzten 46-jährigen Mann. Nach seiner Schilderung habe er mit seinem Fahrrad vor einer Einfahrt gestanden, als ihn zwei Personen angesprochen hätten. Nach einem kurzen Streitgespräch habe einer der beiden ihm ins Gesicht geschlagen und, als er zu Boden ging, auf ihn eingetreten. Bei dem Schläger habe es sich um einen 18 bis 24 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Bart gehandelt. Dieser und sein Begleiter seien nach der Tat in ein orangefarbenes Auto gestiegen und in Richtung Hattersheim weggefahren. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 46-Jährige vor der Tat betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung zum Nachteil des Mannes fertigten die Beamten deshalb auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Die Polizei bittet nun weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zu dem orangefarbenen Pkw geben können, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Gegenstände aus Fahrzeug entwendet,

Hochheim, Ostpreußenstraße, Mittwoch, 19.06.2024, 3 Uhr

(da)Am Mittwochmorgen machten sich Diebe in Hochheim an einem Audi zu schaffen. Möglicherweise gelangten sie über einen Funkwellenverlängerer in den Wagen. Gegen 3 Uhr betraten die Diebe das Grundstück in der Ostpreußenstraße. Dort stand ein schwarzer Audi A5 Sportback unter einem Carport. Vermutlich mit einem Funkwellenverlängerer fingen die Täter das Signal des Autoschlüssels ab und überbrückten so die Keyless-Funktion des Audi. Anschließend öffneten sie den Wagen unbefugt und entwendeten diverse Gegenstände, darunter Parfüm, eine Sonnenbrille und Schlüssel. Mit dieser Beute entkamen sie unerkannt. Aufgrund von Videoaufzeichnungen handelt es sich vermutlich um zwei Männer mittleren Alters. Weitere Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei warnt vor dem Einsatz der genannten Funkwellenverlängerer betreffend Keyless-Funktionen an Ihrem Auto. Mit diesen Geräten können die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abgefangen werden, um dann das Auto unberechtigt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Im vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 2703-0 entgegengenommen.

6. Hochwertiger Bohrer aus Lagerraum gestohlen, Kriftel, Gutenbergstraße, Dienstag, 18.06.2024, 18 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 8.20 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine hochwertige Bohrmaschine aus einem Bürogebäude in Kriftel gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen 18 Uhr und 8.20 Uhr auf das Grundstück in der Gutenbergstraße. Hier versuchten sie sich an mehreren Fenstern, an denen sie mit einem Werkzeug hebelten, bis sie schließlich in die Räumlichkeiten gelangten. Hier durchsuchten sie diverse Schränke in den Lagerräumen. Mit einem Präzisionsbohrer im Wert von 100.000 Euro flüchteten die Täter schließlich. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Diverse Werkzeuge & landwirtschaftliche Geräte aus Lagerhalle entwendet, Hofheim, Rheingaustraße, Dienstag, 18.06.2024, 21.20 Uhr bis Mittwoch, 19.06.2024, 15.45 Uhr

(da)Einbrecher haben in den vergangenen Tagen eine Lagerhalle in Hofheim heimgesucht. Zwischen Dienstag, 21.20 Uhr und Mittwoch, 15.45 Uhr rückten die Diebe mit einem bislang unbekannten Fahrzeug an. Sie durchtrennten zunächst einen Zaun, um auf das landwirtschaftliche Gelände an der Rheingaustraße zwischen Marxheim und Weilbach zu gelangen. Dort brachen sie die Tür zur Lagerhalle auf und entwendeten diverse landwirtschaftliche Geräte, Werkzeuge und Bargeld im Wert von rund 10.000 Euro. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Aus diesem Grund bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um die Mithilfe der Bevölkerung.

8. Schockanruf - Falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld, Hofheim, Mittwoch, 19.06.2024,

(da)Mit dem sogenannten "Schockanruf" haben dreiste Betrüger am Mittwoch eine Rentnerin aus Hofheim um ihr Bargeld gebracht. Die Frau erhielt zunächst einen Anruf. Am anderen Ende war ein angeblicher Polizeibeamter, der ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, geflüchtet und anschließend festgenommen worden sei. Um eine Haft zu vermeiden, müsse die Angerufene nun 20.000 Euro zahlen. Die Dame hob schließlich knapp 15.000 Euro von ihrem Konto ab und übergab das Geld einem Unbekannten, der es an ihrer Wohnungstür abholte. Der beschriebene Verkehrsunfall hat natürlich nie stattgefunden. Auch saß die Tochter nicht im Gefängnis. Das bemerkte die Hofheimerin leider erst viel zu spät, als die Betrüger schon über alle Berge waren. Obwohl eine solche Erkenntnis mit großer Scham verbunden ist, entschloss sich die Frau, die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: den Betrügern. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an. Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

