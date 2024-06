POL-MTK: Mit Bierflasche beworfen +++ Fahrzeugteile ausgebaut +++ Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Ladendieb landet im Polizeigewahrsam +++ Paketdieb unterwegs +++ Radfahrerin verunfallt +++ Unfallfluchten

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mit Bierflasche beworfen, Eschborn, Rathausplatz, Sonntag, 16.06.2024, 0.45 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen hat ein 33-Jähriger Mann in Eschborn einer Frau eine Bierflasche gegen den Kopf geworfen. Der Mann hatte zuvor mit drei Bekannten auf dem Rathausplatz Alkohol konsumiert und geriet dann mit einer Dame aus der Gruppe in Streit. Eine unbeteiligte Anwohnerin konnte dies von ihrem Balkon aus beobachten. Als sie zurück in ihre Wohnung gehen wollte, warf der 33-Jährige eine Bierflasche nach der Anwohnerin und traf diese am Hinterkopf. Hierdurch wurde sie verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Streifen konnten den Aggressor noch auf dem Rathausplatz antreffen. Ihm wird vorgeworfen im Verlauf der Personenkontrolle den "Hitlergruß" gezeigt zu haben und rief begleitend rechte Parolen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Der Eschborner muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

2. Fahrzeugteile ausgebaut, Schwalbach, Pommernstraße, Samstag, 15.06.2024, 22.30 Uhr bis Sonntag, 16.06.2024, 12 Uhr

(ro)Zwischen Samstag und Sonntag waren in Schwalbach Autoteilediebe unterwegs. Die Diebe hatten es auf hochwertige Fahrzeugteile abgesehen. In der Pommernstraße machten sich die Täter an einem grauen Audi A6 Avant zu schaffen und bauten das Navigationsgerät, das Lenkrad, die Mittelkonsole sowie beide Vordersitze aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Da an dem Fahrzeug keine Aufbruchspuren zu erkennen waren, geht die Polizei davon aus, dass die Täter so genannte Funkwellenverlängerer verwendet haben. Mit diesen Geräten können die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abgefangen werden, um dann das Auto unberechtigt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt, Hochheim, Am Weiher, Samstag, 15.06.2024, 20 Uhr bis Sonntag, 16.06.2024, 7 Uhr

(ro)In der Nacht auf Sonntag wurden durch Unbekannte in Hochheim mehrere Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Alle waren in der Straße "Am Weiher" ordnungsgemäß abgestellt. Ein Mann meldete die Tat am Sonntagmittag bei der Polizei. Der Hochheimer hatte am Sonntagmorgen die Beschädigung an seinem Wohnmobil festgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme konnten von den herbeigerufenen Polizeibeamten acht weitere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden, die durch die Täter zerkratzt worden waren. Betroffen waren zwei Wohnmobile und 7 PKW verschiedener Marken. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Betrunkener Ladendieb landet im Polizeigewahrsam, Hofheim, Zeilsheimer Straße, Sonntag, 16.06.2024, 23.50 Uhr

(ro)Ein betrunkener, aggressiver Ladendieb musste in Hofheim die Nacht auf Montag im Polizeigewahrsam verbringen. Der 27-Jährige hatte bei einer Tankstelle in der Zeilsheimer Straße zwei Bierflaschen und einen Blumenstrauß entwendet und zuvor noch den Mitarbeiter beleidigt. Dieser lief dem flüchtigen Dieb nach und alarmierte die Polizei. Die Streifenbeamten nahmen den aggressiven Mann fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der Ladendieb wurde in das Polizeigewahrsam verbracht, hierbei beleidigte er die Beamten noch mehrfach. Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann wieder entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

5. Paketdieb unterwegs, Eschborn-Niederhöchstadt, In den Weingärten, Samstag, 15.06.2024, 13 Uhr

(ro)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt hatte es am Samstag ein Paketdieb auf ein Zustellfahrzeug abgesehen. Der Mitarbeiter des Paketdienstes hatte sein Fahrzeug in der Straße "In den Weingärten" abgestellt. Während er ein Paket auslieferte, machte sich ein Unbekannter an seinem verschlossenen Fahrzeug zu schaffen. Als der Paketzulieferer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und den Mann an der offenen Schiebetür seines Fahrzeugs stehen sah, flüchtete dieser nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute auf einem Fahrrad in Richtung S-Bahnhof. Die alarmierten Polizeistreifen konnten den Unbekannten nicht mehr auffinden. Die Polizei fahndet nun nach ihm. Er soll etwa 35 Jahre alt, schlank, 1,80 Meter groß und ein südländisches Erscheinungsbild sowie eingefallene Gesichtszüge gehabt haben. Bekleidet war er nach Aussage des Mitarbeiters mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Arbeitshose (ein Hosenbein hochgekrempelt) und einem schwarzen Basecap. Er habe einen schwarzen Rucksack mit roten Streifen sowie ein blaues Mountainbike mit gelber Aufschrift mitgeführt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Alkoholisierte Radfahrerin verunfallt, Hattersheim, Albert-Schweitzer-Straße, Samstag, 15.06.2024, 21.55 Uhr

(ro)In Hattersheim ist eine alkoholisierte Fahrradfahrerin am Samstagabend verunfallt und hat sich dabei verletzt. Die 38-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Rossertstraße in Richtung Erlenstraße und kam infolge des Alkoholeinflusses nach links an der Kreuzung von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem erhöhten Bordstein und kam zu Sturz. Sie wurde dabei verletzt und ambulant in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt. Zuvor hatte der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von über 2,8 Promille ergeben. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

7. Unfallfluchten, Hochheim, Mainzer Straße, Hofheim, Rosenstraße, Freitag, 14.06.2024, 17 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 12 Uhr

(ro)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ereigneten sich in Hochheim und Hofheim zwei Unfälle, bei dem jeweils ein beteiligtes Fahrzeug von der Unfallstelle flüchtete. In Hochheim hatte der Besitzer seinen schwarzen Audi Q8 in der Mainzer Straße in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug am nächsten Morgen stellte er frische Unfallschäden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von etwa 5.000 Euro fest. Ein grauer Audi A1 wurde in Hofheim beschädigt. Der Audi parkte in der Rosenstraße in Höhe der Hausnummer 15, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich ebenfalls beim Vorbeifahren den geparkten Pkw beschädigte. Die Schäden auf der rechten Fahrzeugseite werden auf 5.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen liegen bisher keine Hinweise auf den Verursacher vor. Der Regionale Verkehrsdienst bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

