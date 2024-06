PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher festgenommen +++ Kupferkabel entwendet +++ Brennender Transporter +++ Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer +++ Motorradfahrer geschnitten und abgehauen +++ Berauscht unterwegs

Hofheim (ots)

1. Einbrecher festgenommen, Flörsheim, Andreas-Hermes-Weg, Freitag, 14.06.2024, 0.32 Uhr

(ro)Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei in Flörsheim einen Einbrecher festgenommen. Um 0.32 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Andreas-Hermes-Weg der Polizei verdächtige Geräusche aus dem rückwärtigen Bereich des Grundstücks. Sofort alarmierte Polizeistreifen konnten einen 36-jährigen Mann festnehmen, der vergeblich versuchte vor der Polizei zu flüchten. Er wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation verbracht. Ersten Ermittlungen zufolge war der Festgenommene nicht alleine unterwegs. Zusammen mit einem Komplizen, der mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein soll, hatte sich der 36-Jährige an der Terrassentür des Anwesens zu schaffen gemacht. Die Hebelversuche hinterließen einen Schaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei fahndet nun nach dem Komplizen. Der 36-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am heutigen Morgen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Weitere Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

2. Kupferkabel entwendet, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 13.06.2024, 8 Uhr

(ro)In Hofheim haben Diebe in der Nacht auf Donnerstag Kupferkabel entwendet. Die Unbekannten öffneten gewaltsam einen Bauzaun und gelangten so auf ein Baustellengelände in der Mainzer Landstraße. Mit einem unbekannten Werkzeug trennten sie etwa 250 Meter Kupferkabel ab und flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung. Die Kabel im Wert von etwa 3.000 Euro transportierten die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Brennender Transporter, Sulzbach, Bundesstraße 8, Donnerstag, 13.06.2024, 14 Uhr

(ro)Ein brennender Transporter sorgte im Laufe des Donnerstags zeitweise für eine Sperrung auf der Bundesstraße 8 in Höhe Sulzbach. Polizei und Feuerwehr mussten gegen 14 Uhr anrücken. Hier geriet zuvor ein weißer Transporter, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten des Fahrzeugs musste die Bundesstraße einseitig für gut eine Stunde voll gesperrt bleiben. Durch die ebenfalls verständigte Straßenmeisterei wurden dann die restlichen Spuren des zuvor brennenden Transporters beseitigt.

4. Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer, Landesstraße 3319 bei Eppstein, Donnerstag, 22.50 Uhr (da) Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3319 ein Unfall, bei dem ein beteiligter Pkw von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 22.50 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorrad die Landesstraße von Eppstein-Ehlhalten in Richtung Schloßborn. In einer Kurve kam ihm ein Auto, vermutlich ein dunkler Geländewagen, entgegen, schnitt die Kurve und touchierte dabei das Motorrad. Dadurch kam der 16-Jährige ins Straucheln und stürzte. Der Fahrer des unbekannten Pkw setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort, ohne sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern. Durch den Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Regionale Verkehrsdienst hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, aber auch den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Motorradfahrer geschnitten und abgehauen, Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 13.06.2024, 15:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag schnitt ein flüchtiges Fahrzeug in Niedernhausen eine Kurve und sorgte so zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Frankfurter Straße von Niederjosbach nach Niedernhausen. In einer Kurve in Höhe "Alte Guldenmühle" kam dem 25-Jährigen ein roter Mazda entgegen, welcher auf die Spur des Zweiradfahrers geraten sein soll und ihn so zum Abbremsen gezwungen habe. In der Folge geriet seine Maschine ins Schlingern und kollidierte sodann mit einem ebenfalls entgegenkommenden Hyundai i10. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mazda, an dem "MTK"-Kennzeichen abgebracht sein sollen, kam es nicht. Dessen Fahrer oder Fahrerin setzte die Fahrt in Richtung Niederjosbach fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 6.500 Euro. Die Polizeistation Idstein sucht nun den verantwortlichen Fahrzeugführer und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

6. Berauscht Unfall verursacht, Hofheim, Katharina-Kemmler-Straße, Donnerstag, 13.06.2024, 23.05 Uhr

(ro)Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, berauscht einen Verkehrsunfall in Hofheim verursacht zu haben. Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei gegen 23.05 Uhr einen schwarzen Volvo, der bei der Fahrt immer wieder nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Bordstein kollidierte. In der Katharina-Kemmler-Straße konnte das Fahrzeug von den alarmierten Streifen angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die drei Insassen zuvor Alkohol konsumiert hatten. Fahrer war ersten Ermittlungen zufolge der 18-Jährige, der offensichtlich nicht nur unter Alkohol- sondern auch Drogeneinfluss stand und zudem auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 18-Jährige musste die Beamten auf die Wache begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen, bevor er wieder entlassen wurde. Am Volvo sowie am Bordstein entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

7. Berauscht am Steuer ertappt, Hofheim, Langenhain, Kohlgrubenstraße, Donnerstag, 13.06.2024, 17.10 Uhr

(ro)In Hofheim-Langenhain wurde eine 60-jährige Fahrzeugführerin von der Polizei kontrolliert, die zuvor Alkohol und Medikamente konsumiert hatte. Der Polizei wurden gegen 17.10 Uhr ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug gemeldet. Die Beamten konnten die Fahrerin in der Kohlgrubenstraße anhalten und kontrollieren. Sie gab gegenüber der Streife an, dass sie aufgrund einer Erkrankung Medikamente einnehme und zudem Alkohol getrunken habe. Der Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten nahmen die 60-Jährige fest und stellten den Führerschein sicher. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeistation, wurde die Frau einer Fachklinik zugeführt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell