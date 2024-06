PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrunkener auf dem Balkon +++ Autoteilediebe unterwegs +++ Einbruchsversuch in Reisebüro

Hofheim (ots)

1. Betrunkener auf dem Balkon,

Eschborn, Bremer Straße, Mittwoch, 12.06.2024, 1.15 Uhr

(da)Am Mittwoch mussten Bewohner einer Wohnung in Eschborn einen betrunkenen Mann auf ihrem Balkon feststellen. Gegen 1.15 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bremer Straße einen Unbekannten, der auf ihrem Balkon schlief, und alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte an der Wohnanschrift eintrafen und den 26-jährigen Mann aus Hofheim weckten, reagierte dieser aggressiv, sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die anwesenden Beamtinnen und Beamten. Zudem trat er, als er aus dem Gebäude begleitet wurde, gegen eine Tür im Hausflur und beschädigte diese. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Im Hinblick auf eine mögliche ärztliche Versorgung untersuchte auch ein Arzt den Betrunkenen. Als die Notwendigkeit hierfür verneint werden konnte, wurde er zu seiner Wohnanschrift verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

2. Autoteilediebe unterwegs,

Kelkheim, Fischbach, Schwarzwaldstraße & Eppsteiner Straße, Montag, 10.06.2024, 19 Uhr bis Dienstag, 11.06.2024, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Autoteilediebe im Kelkheimer Stadtteil Fischbach unterwegs. Betroffen waren zwei BMW. Zum einen parkte ein grauer BMW 220i am Fahrbahnrand in der Schwarzwaldstraße. Hier brachen die Diebe die Fahrertür auf, gelangten so ins Fahrzeuginnere und bauten das Lenkrad sowie die Bordelektronik aus. Zum anderen traf es einen grauen BMW 320d in der Eppsteiner Straße. Wie die Diebe hier in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie machten jedoch die gleiche Beute wie im ersten Fall. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbruchsversuch in Reisebüro,

Kriftel, Lindenstraße, Freitag, 31.05.2024, 18:30 Uhr bis Montag, 10.06.2024

(da)Vergeblich versuchten Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Reisebüro in Kriftel einzudringen. Sie hebelten mehrfach an der Eingangstür des Büros in der Lindenstraße. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge das Weite suchten. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest, könnte aber bis Freitag, 31.05.2024 zurückliegen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell