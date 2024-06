PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet +++ Hubwagen gestohlen

Hofheim (ots)

1. Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet, Hofheim, Burgstraße, Montag, 10.06.2024, 14 Uhr bis 16 Uhr

(da)Am Montag brachen Unbekannte ein Auto in Hofheim auf und entwendeten aus dem Inneren eine Handtasche. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr parkte ein weißer Opel Mokka in der Burgstraße in Höhe der Hausnummer 30. In diesem Zeitraum schlugen Unbekannte das Seitenfenster der Beifahrerseite ein, um sich so Zugriff auf das Innere des Autos zu verschaffen. So gelangten sie an eine Handtasche, mit der sie unerkannt das Weite suchten. Die Polizeistation Hofheim ermittelt nun in diesem Sachverhalt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Hubwagen gestohlen,

Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, Freitag, 07.06.2024, 14 Uhr bis Montag, 10.06.2024, 09 Uhr

(da)Am Wochenende versuchten Unbekannte in Eschborn in ein Firmengebäude einzudringen und stahlen einen Hubwagen. Zu einem bisher nicht bekannten Zeitpunkt gelangten die Täter auf das Gelände in der Rudolf-Diesel-Straße. Hier beschädigten sie zunächst einen Briefkasten. Im Anschluss versuchten sie eine Eingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch den Hebelversuchen stand. Schlussendlich gelangten die Täter an einen Hubwagen, der auf dem Hinterhof des Geländes abgestellt war. Mit diesem verschwanden sie dann in unbekannte Richtung. Nähere Angaben zum Hubwagen liegen bisher nicht vor. Die Polizeistation in Eschborn ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer (06196) 9695-0 Hinweise entgegen.

