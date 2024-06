POL-MTK: Täterfestnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus +++ Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus +++ Mit Messer bedroht

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Täterfestnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim am Taunus, Marxheim, Frankfurter Straße, Samstag, 08.06.2024, 22:56 Uhr

(th) Am späten Samstagabend kam es nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus zu einer Täterfestnahme. Der beschuldigte Täter verschaffte sich zunächst über das 1. Obergeschoss Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte dieses auf Wertgegenstände. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten umstellten zunächst das Einfamilienhaus und beabsichtigten den Täter festzunehmen. Als der Täter die Beamten wahrnahm, trat dieser die Flucht über die angrenzenden Hausdächer an. Auf der Flucht wurde der Täter von zahlreichen Polizeibeamten und einem Polizeihund verfolgt. Dem Täter gelang es zunächst sich im Bereich der angrenzenden Feldgemarkung zu verstecken. Durch einen ebenfalls alarmierten Polizeihubschrauber konnte dieser jedoch durch die Unterstützungskräfte aus der Luft festgestellt und anschließend durch die eingesetzten Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden. Der Beschuldigte soll am morgigen Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Soden, Richard-Wagner-Straße, Donnerstag, 06.06.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 08.06.2024, 13:15 Uhr

(th) Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die Täter hebelten die Hauseingangstür des Einfamilienhauses auf und gelangten so unberechtigt in das Wohnhaus. Hier wurden zunächst die Räumlichkeiten durchsucht. Der oder die Täter entwendeten unter anderem Schmuck. Die Hauseingangstür wurde durch das Aufhebeln beschädigt. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Feststellungen oder Personen, nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mit Messer bedroht, Hofheim am Taunus, Marxheim, Schwalbenweg, Samstag, 08.06.2024, 22:38 Uhr

(th) Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Samstagabend einen 18-jährigen Hofheimer mit einem Messer bedroht. Nach aktuellen Erkenntnissen soll es im Kerbezelt zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein, welche sich sodann vor das Zelt verlagert haben sollen. Im weiteren Verlauf habe der Beschuldigte dem Geschädigten unvermittelt ein Messer vorgehalten und diesen bedroht. Der Täter ist zwischen 20 und 40 Jahre alt, hat eine leicht untersetzte Statur und ist ca. 170cm bis 185cm groß. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

