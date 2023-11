POL-SO: Unfallflucht

Werl (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch um 22:00 Uhr am Salinenring/Unnaer Straße in Werl. Der Unfallverursacher, ein 58-jähriger Werler, fuhr mit seinem Audi auf den an einer Ampel wartenden 19-jährigen auf. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, was er dem VW-Fahrer aus Werl zugesagt hatte, setzte der 58-jährige seine Fahrt einfach fort. Glücklicherweise konnte sich ...

