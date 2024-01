BPOLI-KA: Jugendliche begehen Diebstahl mit Waffen

Mannheim (ots) - Montagmorgen (15. Januar) hat sich ein 26-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafbar gemacht. Eine Verurteilung erfolgte direkt am nächsten Tag. Gegen 7 Uhr wurde der deutsche Staatsangehörige am Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei routinemäßig kontrolliert. Bei einer fahndungsmäßigen ...

