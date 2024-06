PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Unbekannter sprüht Pfefferspray und flüchtet +++ Brand in Klinik +++ Einbrecher unterwegs +++ Von der Fahrbahn abgekommen - Geländewagen flüchtig +++ Ausgebremst und bedroht - Zeugen gesucht!

Hofheim (ots)

1. Unbekannter sprüht Pfefferspray und flüchtet, Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 21.30 Uhr

(ro)Am Mittwochabend kam es in Eschborn zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Unbekannter einen Mann mit Pfefferspray besprüht haben soll. Der 25-Jährige befand sich gegen 21.30 Uhr in der Hauptstraße. Hierbei kam es zu einer Begegnung mit einem ihm unbekannten Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Im Zuge des Gesprächs habe der Mann ihm unvermittelt mit einem Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Gemäß den Angaben des 25-Jährigen handelte es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren, der gebrochen Deutsch gesprochen habe. Dieser sei mit einer roten Trainingsjacke mit weißen Streifen und einem Basecap bekleidet gewesen. Die Polizei fahndet nun nach diesem Mann. Sollten Sie diesbezüglich Hinweise geben können, nimmt die Polizeistation Eschborn diese unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Brand in Klinik, Hofheim, Lindenstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 8.30 Uhr

(ro)In Hofheim kam es am Mittwochmorgen zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. In einer Klinik in der Lindenstraße war ein Brand in einem Mülleimer eines Raucherzimmers ausgebrochen. Der Brand wurde gegen 8.30 Uhr gemeldet. Zwei Mitarbeiterinnen hatten in dem Raucherzimmer den brennenden Mülleimer entdeckt und versucht zu löschen, hierbei erlitten beide eine Rauchgasvergiftung. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte zuvor eine unbekannte Person den noch glühenden Inhalt eines Aschenbechers in den Mülleimer geschüttet, sodass sich dieser entzündete. Der Brandherd konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, eine Wand wurde außer dem abgebrannten Mülleimer beschädigt. Die Mitarbeiterinnen wurden ambulant von einem Rettungswagen behandelt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich belaufen. Die Ermittlungen hat das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach übernommen.

3. Einbrecher unterwegs, Hofheim, Burgstraße, Dienstag, 11.06.2024, 15 Uhr bis Mittwoch, 12.06.2024, 9.55 Uhr

(ro)Von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in ein Mehrparteienhaus ein. Sie hebelten ein Fenster eines Restaurants auf, welches sich im Erdgeschoss des Hauses in der Burgstraße befindet. So gelangten sie ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie ein Mobiltelefon der Marke "Apple", diverse Getränke und Bargeld. Über ein rückwärtiges Fenster verließen die Täter das Restaurant. Im selben Haus hebelten sie außerdem ein Fenster einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf und durchsuchten diese ebenfalls. Hier suchten sie vergeblich nach Beute und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbrecher unterwegs, Flörsheim, Wicker, Kirchstraße, Flörsheim, Bahnhofstraße, Rathausplatz, Mittwoch, 12.06.2024, 6.35 Uhr bis 7 Uhr

(ro)Im Bereich Flörsheim waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs. Am frühen Mittwochmorgen haben Einbrecher ein Einfamilienhaus im Flörsheimer Stadtteil Wicker heimgesucht. Zwischen 6.35 und 7 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür des Anwesens in der Kirchstraße auf und durchsuchten die Wohnräume. Vermutlich durch die Rückkehr der Bewohnerin gegen 7 Uhr gestört, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf circa 800 Euro. Vergeblich versuchten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in eine Firma in der Flörsheimer Bahnhofstraße einzudringen. Die Eingangstür hielt allen Hebelversuchen stand, ebenso scheiterten die Täter beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. In den vergangenen Tagen entwendeten Diebe eine Münzsammlung aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus am Rathausplatz. Sie gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Wohnhaus und brachen die Kellertür sowie ein Kellerabteil auf. Hieraus stahlen sie eine Münzsammlung und flüchteten. In allen drei Fällen liegen bisher keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Zeuginnen und Zeugen, ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mitzuteilen.

5. Ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen - Geländewagen flüchtig, Hofheim, Marxheim, Schloßstraße, Mittwoch, 12.06.2024, 21.40 Uhr

(ro)In Hofheim-Marxheim kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Geländewagen geflüchtet sein soll. Ein 51-jähriger Fahrer eines Land Rovers befuhr die Schloßstraße aus Richtung des "Sportparks Heide". Im Kurvenbereich sei ihm gegen 21.40 Uhr ein Geländewagen ähnlich eines Pickups entgegengekommen. Der 51-Jährige habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Geländewagen sei weiter in Richtung Sportpark gefahren. Verletzt wurde niemand. Der Land Rover musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Pickup oder dessen Fahrer machen? Hinweise werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

6. Nach Überholmanöver ausgebremst und bedroht - Zeugen gesucht! Eppstein, Landesstraße 3011, Donnerstag, 06.06.2024, 17.40 Uhr

(ro)Schon letzte Woche kam es am Donnerstag, 06.06., in Eppstein zu einer Bedrohung einer 68-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Die Fahrerin eines rot-schwarzen Fiat 595 Abarth Cabrio befuhr gegen 17.40 Uhr die Landesstraße 3011 von Hofheim-Lorsbach in Richtung Eppstein. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrradfahrers fuhr ein grauer Opel mit geringer Geschwindigkeit vor ihr. Beide Fahrzeuge überholten den Fahrradfahrer. Die 68-Jährige musste ihren Fiat nach dem Überholmanöver abbremsen, da sie das Ortsschild Eppstein passierte. In Höhe der dortigen Tankstelle habe sie kurz darauf ein dunkelroter Mercedes überholt und anschließend ausgebremst. Der Fahrer habe gegen ihren Fiat getreten und ihr angedroht, dass er sie zerreißen würde. Er sei dann in Richtung der Bundesstraße 455 weitergefahren. Bei dem Mercedes handelt es sich um eine dunkelrote Limousine, Modell W 124, mit einem Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis, welches der Polizei bekannt ist. Der Fahrer soll dunkelhaarig und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe ein dunkles T-Shirt und eine blaue Latzhose getragen. Während des Vorfalls sei ihr ein weißer Kleinwagen entgegengekommen, die Fahrerin habe kurz angehalten, sei aber dann weitergefahren. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Bedrohung aufgenommen und bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des Opels sowie die Fahrerin des weißen Kleinwagens, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell