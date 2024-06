PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Katalysatordiebstahl von PKW in Flörsheim +++ Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Niederhöchstadt +++ Körperverletzung in Eschborn +++ Fahrt unter Alkoholeinfluss in Schwalbach +++

Hofheim (ots)

1. Katalysatordiebstahl von PKW - Flörsheim, Hochheimer Straße, Mittwoch, 12.06.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 08:45 Uhr

In dem Zeitraum von Freitag, dem 12.06.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, dem 15.06.2024, 08:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Katalysators von einem PKW in der Hochheimer Straße in Flörsheim am Taunus. Der oder die bisher unbekannten Täter entwendeten den Katalysator des in der Hofeinfahrt parkenden PKW und verließen die Tatörtlichkeit ungesehen.

Hinweise können bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 547640 gemeldet werden.

2. Diebstahl von Fahrrad - Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Freitag, 14.06.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 01:00 Uhr

In dem Zeitraum zwischen dem 14.06.2024, 18:00 Uhr und dem 15.06.2024, 01:00 Uhr wurde am Bahnhof in der Steinbacher Straße in Niederhöchststadt ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter durchtrennten das Fahrradschloss und flüchteten anschließend ungesehen von der Tatörtlichkeit. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 650EUR. Hinweise können bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 96950 gemeldet werden.

3. Körperverletzung und Sachbeschädigung - Eschborn, Rathausplatz, Samstag 23:10 Uhr

Am Samstag, dem 15.06.2024 um 23:10 Uhr kam es in der Straße "Rathausplatz" zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 35-jährigen Mannes. Der bisher unbekannte Täter schlug dem Geschädigten nach einem vorangegangenen Streit mehrfach ins Gesicht. Nachdem der Geschädigte zu Boden ging, trat der unbekannte Täter dem Geschädigten gegen das Bein, wodurch dessen Smartphone beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Täter von der Tatörtlichkeit. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800EUR. Der unbekannte Täter kann als groß, breit, dunkel gekleidet und einem nordafrikanischen Erscheinungsbild beschrieben werden.

Zeugen der Tat werden gebeten, Hinweise an die Polizeistation Eschborn unter der Nummer 06196 96950 zu melden.

4. Fahrt unter Alkoholeinfluss - Schwalbach, Westring, Sonntag, 16.06.2024, 01:48 Uhr

Am 16.06.2024 um 01:48 konnte ein PKW in der Straße "Westring" in Schwalbach durch eine Streife der Pst. Eschborn kontrolliert werden. Im Laufe der Kontrolle konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem männlichen Fahrzeugführer wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Bei dem 37-jährige Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

gefertigt von PK Eufinger

genehmigt von PHK Döring

