POL-NE: Tageseinbruch in Einfamilienhaus

Neuss (ots) - Am Freitag (08.12.), gegen 06:30 Uhr, kam es auf der Bonner Straße in Grimmlinghausen zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 63- jähriger Mann aus Düsseldorf schwer verletzt wurde. Eine 52- jährige Frau aus Neuss befuhr mit ihrem Fahrzeug den Kreisverkehr in Höhe der Jagenbergstraße und verließ diesen in Fahrtrichtung Grimmlinghausen. Etwa zeitgleich beabsichtigte der 63-jährige Fußgänger, ...

mehr