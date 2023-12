Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Neuss (ots)

Am Freitag (08.12.), gegen 06:30 Uhr, kam es auf der Bonner Straße in Grimmlinghausen zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 63- jähriger Mann aus Düsseldorf schwer verletzt wurde.

Eine 52- jährige Frau aus Neuss befuhr mit ihrem Fahrzeug den Kreisverkehr in Höhe der Jagenbergstraße und verließ diesen in Fahrtrichtung Grimmlinghausen. Etwa zeitgleich beabsichtigte der 63-jährige Fußgänger, die Bonner Straße zu überqueren, wobei es zu einer Kollision zwischen dem PKW sowie dem Fußgänger kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeugführerin des schwarzen Renault Clio blieb unverletzt.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 - 0 zu melden.

Die Polizei rät: Sicherheit durch Sichtbarkeit! Achten Sie als Verkehrsteilnehmer auf Ihre Erkennbarkeit, beispielsweise durch helle oder reflektierende Bekleidung. Schlechte Sichtverhältnisse bestehen nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch bei Dämmerung, Regen, Nebel oder Schneefall. Deshalb sollten Fußgänger und Zweiradfahrer insbesondere zur dunklen Jahreszeit ihre eigene Sichtbarkeit erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell