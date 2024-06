PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Paketbote angegriffen +++ Katalysator ausgebaut +++ Werkzeug aus Transporter gestohlen +++ Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht gesucht +++ Unfallflucht in Sulzbach

Hofheim (ots)

1. Paketbote angegriffen,

Kriftel, Beyerbachstraße, Dienstag, 18.06.2023, 9.10 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen ist in Kriftel ein Streit eskaliert, bei dem ein Paketbote angegriffen wurde. Der Zusteller hinterließ am Briefkasten eines Hauses in der Beyerbachstraße eine Benachrichtigung für den Empfänger. Der Empfänger fand diese Mitteilung und konfrontierte den Zulieferer damit auf offener Straße. Der Streit eskalierte und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der erboste Anwohner den Zusteller zunächst würgte und dann wegstieß. Die alarmierte Streife konnte beide Parteien vor Ort antreffen. Der Aggressor wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation gebracht und danach wieder entlassen. Der Postbote wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

2. Katalysator ausgebaut,

Flörsheim, Eisenbahnstraße, Freitag, 14.06.2024, 17 Uhr bis Sonntag, 16.06.2024, 16 Uhr

(da)Am Wochenende bauten Fahrzeugteilediebe den Katalysator eines Autos Flörsheim aus. Zwischen Freitag und Sonntag parkte ein brauner Opel Astra am Fahrbahnrand in der Eisenbahnstraße. In dieser Zeit bauten unbekannte Täter den Katalysator des Autos aus und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Werkzeug aus Transporter gestohlen,

Eschborn, Hauptstraße, Dienstag, 18.06.2024, 10 Uhr bis 14.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstag in Eschborn Werkzeuge aus einem Kleintransporter gestohlen. Zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr parkte ein blauer Peugeot Boxer in Höhe der Hausnummer 215. In dieser Zeit brachen die Täter das Türschloss des Fahrzeugs auf und gelangten so an das im Innenraum gelagerte Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Mit dieser Beute entkamen die Diebe unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Windschutzscheibe beschädigt,

Hattersheim, Südring, Dienstag, 18.06.2024, 8 Uhr bis 16.30 Uhr

(da)Am Dienstag haben Unbekannte die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Zwischen 8 und 16.30 Uhr parkte ein grauer Toyota Yaris auf einem Parkplatz am Südring vor der Hausnummer 3. In dieser Zeit warfen Unbekannte einen Stein auf die Windschutzscheibe, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Hofheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise auf die Täter oder die Tat unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht gesucht, Bad Soden, Kronberger Straße, Montag, 10.06.2024, 15.25 Uhr

(da)Am Montag, den 10.06.2024 ereignete sich in Bad Soden eine Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher ist der Polizei bekannt, nicht jedoch die Geschädigten und deren Fahrzeug. Gegen 15.20 Uhr versuchte ein Nissan Qashqai aus dem Parkhaus der City Arkaden nach links auf die Kronberger Straße abzubiegen. Dabei streifte der Nissan einen schwarzen Pkw. Der Fahrer des Nissan fuhr zunächst weiter, konnte aber von einer Zeugin beobachtet werden. Sie verständigte die Polizei. Diese traf den Nissan samt Fahrer an seiner Wohnanschrift an und dokumentierte die Schäden. Nur der beschädigte Pkw war beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort spurlos verschwunden. Es handelte sich um ein schwarzes Fahrzeug, vermutlich ein SUV, das an der linken Fahrzeugseite verkratzt worden sein soll. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor. Sollten auch Sie den Vorfall beobachtet haben oder durch den Unfall geschädigt worden sein, melden Sie sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

6. Unfallflucht in Sulzbach,

Sulzbach, Bad Sodener Straße, Montag, 17.06.2024 bis Dienstag 18.06.2024, 14 Uhr

(da)Von Montag auf Dienstag ereignete sich in Sulzbach eine Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines grauen Audi Q5 parkte diesen am Montag in der Bad Sodener Straße in Höhe der Hausnummer 27. Als sie am Dienstag gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies dieses diverse Beschädigungen in Höhe von 2.500 Euro auf. Von der unfallverursachenden Person und dem dazugehörigen Fahrzeug fehlte jedoch jede Spur. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sollten Sie den Unfall in Sulzbach beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

