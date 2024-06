POL-MTK: Brand auf Balkon ausgebrochen +++ Am Tresor gescheitert +++ Baustellendiebe unterwegs +++ Fahrraddieb gestört +++ Reifen an Dacia zerstochen +++ Litfaßsäule beschmiert

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Brand auf Balkon ausgebrochen, Eschborn, Am Stadtpfad, Montag, 17.06.2024, 23.49 Uhr

(ro)Am Montag hat ein Brand in Eschborn für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Stadtpfad" riefen um 23.49 Uhr die Feuerwehr, da es im 2. Obergeschoss zu einem Brand gekommen war. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr eilten zum Einsatzort, wo bereits ein Balkon im Vollbrand stand. Nachdem sicher war, dass sich keine Personen mehr im Haus in Gefahr befanden, löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Aufgrund der Brandes sind aktuell nur die Wohnungen auf der rechten Seite des Gebäudes bewohnbar. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit starken Ventilatoren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Vier Personen wurden verletzt und mussten ambulant in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt, deren Besitzer vom Schaden in Kenntnis gesetzt wurden. Der Sachschaden am Haus wird auf mindestens 80.000 EUR geschätzt.

2. Gegen Ingewahrsamnahme gewehrt, Hofheim, In den Jägergärten, Montag, 17.06.2024, 20.45 Uhr

(ro)Eine 60-jährige Frau hat sich am Montagabend in Hofheim gegen ihre Ingewahrsamnahme gewehrt. Der Polizei wurde gegen 20.45 Uhr eine verwirrte, lautschreiende Frau gemeldet. Nachdem die Dame nicht auf die Ansprache der Beamten reagierte und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in Gewahrsam genommen. Hierbei trat sie nach den Beamten und bedrohte sie. Die 60-Jährige wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.

3. Am Tresor gescheitert, Schwalbach, Am Flachsacker, Montag, 17.06.2024, 2.20 Uhr

(ro)Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Lebensmittelmarkt in Schwalbach heimgesucht und scheiterten beim Versuch, den Tresor aufzubrechen. Die Einbrecher hebelten gegen 2.20 Uhr gewaltsam eine rückwärtige Tür des Markts in der Straße "Am Flachsacker" auf und gelangten so ins Innere. Mit einem unbekannten Werkzeug machten sie sich am Tresor zu schaffen. Nach ihrem Scheitern entwendeten sie Zigaretten und Getränke im Wert von 200 Euro, bevor sie die Flucht antraten. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um drei männliche, maskierte Täter gehandelt haben. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann weitere Hinweise geben? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Baustellendiebe unterwegs, Eppstein, Bremthal, Bundesstraße 455, Kriftel, Breslauer Straße, Freitag, 14.06.2024, 14 Uhr bis Montag, 17.06.2024, 7 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Montag waren in Eppstein-Bremthal und Kriftel Baustellendiebe unterwegs, die es auf Werkzeuge abgesehen hatten. In Eppstein suchten die Unbekannten ein Baustellengelände an der Bundesstraße 455 zwischen Bremthal und Vockenhausen auf. Hier brachen sie gewaltsam einen Container auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 10.000 Euro, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

Im gleichen Zeitraum verschafften sich Kriminelle in Kriftel Zugang zu zwei Containern einer Baustelle in der Breslauer Straße. Auch hier lag der Fokus auf den gelagerten Werkzeugen. Mit der Beute im Wert von über 6.000 Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Polizei Hofheim. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

5. Fahrraddieb gestört, Eschborn, Niederhöchstadt, Brunnenstraße, Montag, 17.06.2024, 12.15 Uhr

(ro)In Eschborn ist am Montagmittag ein Fahrraddieb von aufmerksamen Zeugen gestört worden. Der Unbekannte machte sich gegen 12.15 Uhr mit einem Werkzeug am Schloss eines Fahrrades zu schaffen, dass in der Brunnenstraße abgestellt war. Als er die Zeugen bemerkte, flüchtete er ohne Beute in Richtung Bahnhof. Der Dieb wird als cicra 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß mit "osteuropäischem Erscheinungsbild" beschrieben. Er sei mit einem grauen Pullover, einer dunkelgrauen Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen und habe ein Basecap getragen. Sofort alarmierte Streifen konnten den Mann nicht mehr auffinden. Die Polizei Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Reifen an Dacia zerstochen, Hochheim, Stettiner Straße, Montag, 17.06.2024, 2.10 Uhr

(ro)In den frühen Montagmorgenstunden hat ein Unbekannter in Hochheim die Reifen eines Dacias zerstochen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Stettiner Straße in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Täter alle Reifen des weißen Dacia Lodgy zerstochen und flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll eine schwarze Hose und einen weißen Rollkragenpullover getragen haben. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei in Flörsheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

7. Litfaßsäule beschmiert, Eschborn, Niederhöchstadt, Schillerstraße, Festgestellt: Montag, 17.06.2024

(ro)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt hat ein Unbekannter eine Litfaßsäule in der Schillerstraße mit rechten Parolen beschmiert. Dies wurde am Montag festgestellt und zur Anzeige gebracht. Der genaue Tatzeitraum ist noch nicht bekannt. Die Entfernung des Schriftzuges wurde veranlasst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Das zuständige Kommissariat in Staatsschutzangelegenheiten hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

