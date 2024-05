Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl aus einem PKW am Bruchsee

Hildesheim (ots)

Duingen (msc) - Am 05.05.2024 wird der hiesigen Polizeidienststelle ein versuchter Diebstahl aus einem PKW auf dem Parkplatz des Bruchsees in Duingen gemeldet. Dabei versuchten unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand den Kofferraum des 75-Jährigen Alfelders zu öffnen. Bei dem Versuch entsteht, an dem PKW der Marke Mercedes, ein Schaden von ca. 2500EUR. Die Polizei Alfeld bittet nun Personen, die sich in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr am Bruchsee aufgehalten haben und Angaben zur Tat machen können, bzw. verdächtige Personen oder PKW wahrgenommen haben, sich unter 05181/80730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell