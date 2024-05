Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wahlplakate in Alfeld zunächst beschmiert und danach teilweise abgerissen

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 04.05.2024, gegen 16:20 Uhr, wurde durch einen Mitbürger bekannt, dass in der Bahnhofstr., in Höhe des Schlehbergrings, insgesamt drei Wahlplakate unterschiedlicher Parteien für die anstehende Europawahl mit mehreren politisch motivierten Worten in roter und schwarzer Farbe beschmiert worden waren. Die Strafanzeige wegen Sachbeschädigung richtet sich derzeit gegen eine unbekannte Täterschaft.

Am 06.05.2024, um 07:15 Uhr, hingegen wurde bekannt, dass die zuvor beschmierten Stellen auf den Wahlplakaten abgerissen wurden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der 05181/8073-0 in Verbindung.

