POL-HAM: Brand im Neubau der Barbaraklinik

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Römerstraße, am Dienstag, 17. Januar, um 13.40 Uhr, wurde ein 31-Jähriger leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Süden unterwegs, als er in Höhe einer Tankstelle von einem Mercedes überholt wurde. Der 68-jährige Autofahrer streifte den Zweiradfahrer beim Überholen, so dass dieser zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde. ...

