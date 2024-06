PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tiefgaragen in Bad Soden angegangen +++ Fenster eingeschlagen +++ Betrunken auf Parkplatz unterwegs +++ Rettungseinsatz mit positivem Ausgang

Hofheim (ots)

1. Tiefgaragen in Bad Soden angegangen,

Bad Soden, Am Hübenbusch, Mittwoch, 19.06.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2024, 10 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Diebe in zwei Tiefgaragen in Bad Soden einzubrechen. Beide Garagen befinden sich in der Straße "Am Hübenbusch". Während die Täter im ersten Fall scheiterten und lediglich den Türrahmen der Einfahrt beschädigten, hatten sie bei einer weiteren benachbarten Garage mehr Erfolg. Nachdem sie das Tor aufgebrochen hatten, gelangten sie an ein Pedelec "Cube Nuride Hybrid Pro Performance" sowie einen Satz Winterreifen im Gesamtwert von rund 2.300 Euro. Mit dieser Beute konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun in beiden Fällen nach Zeuginnen und Zeugen. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, dessen Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Fenster eingeschlagen,

Schwalbach, Sauererlenstraße, Mittwoch, 19.06.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2024, 0 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwochabend die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in Schwalbach eingeworfen. Zwischen 21 Uhr und Mitternacht warfen die Täter mehrere Glasflaschen gegen die Scheibe des Wohnhauses in der Sauererlenstraße und zerstörten so dessen Verglasung. Dabei richteten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Betrunken auf Parkplatz unterwegs,

Eschborn, Katharina-Paulus-Straße, Freitag, 21.06.2024, 2 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen fuhr ein Mann betrunken mit seinem Auto über einen Parkplatz und eine Grünanlage in Eschborn. Gegen 2 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er in der Katharina-Paulus-Straße auf einem Hotelparkplatz und in einer Grünanlage ein Auto beobachte, das dort herumfahre. Eine Streife der Polizeistation begab sich zur Örtlichkeit. Dort stellten die Einsatzkräfte einen roten Hyundai fest, der mittlerweile festgefahren war. Dessen Fahrer, ein 48-jähriger Mann, zeigte deutliche Anzeichen von vorherigem Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,7 Promille. Bei seiner Fahrt hatte er den Unterboden seines Wagens beschädigt, als er über einen größeren Stein fuhr. Der Schaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Somit ging es für ihn zur Polizeistation, wo eine Ärztin eine Blutentnahme durchführte. Danach konnte er die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

4. Rettungseinsatz mit positivem Ausgang, Kriftel, Zeilsheimer Weg, Donnerstag, 20.06.2024, 23.20 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es im Bereich der S-Bahngleise in Kriftel zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei, der glücklicherweise einen positiven Ausgang nahm. Der Zugführer einer S-Bahn hatte gegen 23.20 Uhr im Bereich eines Bahnübergangs zunächst eine Person und kurz darauf eine Erschütterung wahrgenommen. Da er einen Unfall nicht ausschließen konnte, hielt er den Zug an und verständigte die Rettungskräfte. Kurze Zeit später trafen Feuerwehr, Rettungswagen, Landespolizei und Bundespolizei ein. Das Gleisbett wurde unter anderem mit Wärmebildkameras abgesucht. Auch mögliche Zeugenaussagen wurden aufgenommen. Letztendlich konnten die Einsatz- und Rettungskräfte feststellen, dass es zu keinem Zusammenstoß gekommen war und somit auch keine Personen oder Tiere erfasst worden waren. Für die Dauer des Einsatzes musste der Bahnverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell