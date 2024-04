Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Holzbrücke beschädigt und davongefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Möckern: Wie Montag bekannt wurde, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Dorfstraße zwischen Quirla und Möckern. Gegen 07 Uhr befuhr ein unbekannter Lkw den Weg in Richtung Weihertalmühle. Hier musste dieser ein Brücke queren, welche jedoch eine Tonnagebeschränkung aufweist. Den Spuren nach zu urteilen umfuhr der unbekannte Fahrzeuglenker die Brücke über ein Feld, kollidierte jedoch mit dem Geländer sowie mit einer Mauer. Im Anschluss setzte der Fahrer seine Fahrt pflichtwidrig fort. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 103258/2024, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell