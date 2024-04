LPI-J: Leerer Akku verhindert Betrug

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, waren Unbekannte widerrechtlich auf einem Schulgelände in Thalbürgel. Hier versuchten der oder die Täter an verschiedenen Stellen gewaltsam in das Objekt zu gelangen, was augenscheinlich nicht erfolgreich war. Im Anschluss jedoch warfen die Unbekannten ein Fenster einer Tür ein und gelangten dann über die Tür ins Gebäudeinnere. Hier durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten, ...

