Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad vor Bahnhof gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Zwischen Donnerstag, dem 18.04.2024, 14:00 Uhr und dem Freitag 08:30 Uhr waren unbekannte Täter am Bahnhof zugegen. Hier eigneten diese sich Fahrrad der Marke TREK widerrechtlich an. Das Fahrrad war mittels Faltschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise zum Sachverhalt oder gar dem Verbleib des Zweirades nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 103216/2024, entgegen.

