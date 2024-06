POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Verletzte und langer Stau nach Unfall auf A 3 +++

Hofheim (ots) - 1. Tiefgaragen in Bad Soden angegangen, Bad Soden, Am Hübenbusch, Mittwoch, 19.06.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2024, 10 Uhr (da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Diebe in zwei Tiefgaragen in Bad Soden einzubrechen. Beide Garagen befinden sich in der Straße "Am Hübenbusch". ...

mehr