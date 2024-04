POL Schwaben Nord: Rollerdiebstahl

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Montag (08.04.2024), 18.00 bis Dienstag (09.04.2024), 19.35 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Hirblinger Straße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im oben genannten Zeitraum unerlaubt Zutritt in eine Gartenlaube und entwendete diverse Gegenstände. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Polizei ermittelt ...

