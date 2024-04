Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Einbruch über das Dach in ein Fahrradfachgeschäft

Borchen-Alfen, Rudolf-Diesel-Straße (ots)

(hajos) In der Nacht zum Samstag (06.04.) drangen unbekannte Einbrecher in ein Zweiradfachgeschäft an der Rudolf-Diesel-Straße ein. Vermutlich verschafften sich die Täter mit einer Leiter Zutritt auf das Dach des Gebäudes und öffneten dieses gewaltsam. Anschließend wurden mehrere hochwertige E-Bikes aus dem Inneren entwendet und über das Dach aus dem Verkaufsraum geschafft. Vermutlich wurden die E-Bikes noch am Tatort oder in der näheren Umgebung mit einem größeren Fahrzeug geladen und abtransportiert. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder liegt im hohen 5-stelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht zu Sonntag in der Rudolf-Diesel-Straße oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann sonstige Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

